Apple a déjà dit qu’une mise à jour va corriger le bug de surchauffe avec les iPhone 15 Pro et cela pourrait bien se faire avec iOS 17.0.3. Selon MacRumors, cette version est actuellement en test.

Il n’y a pas encore une date de sortie précise pour iOS 17.0.3, bien qu’une disponibilité pour les prochains jours semble probable. Pour sa part, iOS 17.1 doit également sortir en octobre, mais cela devrait plutôt intervenir à la fin du mois. Nous avons eu la bêta 1 la semaine dernière et la bêta 2 aujourd’hui.

Pour rappel, Apple a reconnu ce week-end le bug de surchauffe avec les iPhone 15 Pro. Voici ce que la société avait indiqué :

Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire que l’iPhone est plus chaud que prévu. L’appareil peut sembler plus chaud au cours des premiers jours suivant la configuration ou la restauration de l’appareil en raison de l’augmentation de l’activité en arrière-plan. Nous avons également découvert un bug dans iOS 17 qui touche certains utilisateurs et qui sera corrigé dans une mise à jour logicielle. Un autre problème concerne certaines mises à jour récentes d’applications tierces qui entraînent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d’applications sur des correctifs qui sont en cours de déploiement.