La bêta d’iOS 18.4 sera disponible dans quelques jours selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Cette version doit notamment inclure Apple Intelligence pour la France et les autres pays de l’Union européenne.

Gurman, qui est souvent bien renseigné, dit que la bêta d’iOS 18.4 sera disponible « entre le milieu de la semaine prochaine et le début de la semaine suivante. C’est donc pour bientôt ».

Apple a déjà indiqué qu’Apple Intelligence sera disponible dans plusieurs langues (dont le français) et dans les pays de l’Union européenne dans le courant du mois d’avril. Le constructeur n’a pas précisé quelle sera la mise à jour qui activera l’intelligence artificielle sur le continent, mais plusieurs signes suggèrent que ce sera avec iOS 18.4 et non iOS 18.5.

Reste à savoir maintenant si Apple Intelligence sera disponible en Europe dès la première bêta dans quelques jours ou s’il faudra attendre la version finale pour en profiter. La logique voudrait que ce soit dès le départ avec la bêta afin que les développeurs et testeurs publics puissent faire des tests et remonter les éventuels bugs à Apple pour avoir une version corrigée en avril. Mais l’entreprise n’a pas commenté la disponibilité ou non avec la bêta.

Outre l’IA en Europe, iOS 18.4 va inclure la nouvelle version de Siri qui se veut plus intelligente, de nouveaux emojis et la possibilité pour les Européens de définir des applications par défaut pour la cartographie et la traduction. Par exemple, il sera possible d’avoir Google Maps comme application par défaut pour les cartes plutôt que Plans d’Apple.