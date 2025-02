Apple se veut désormais un peu plus précis concernant la date de sortie d’Apple Intelligence en français. Jusqu’à présent, la société parlait d’une arrivée en avril, sans plus de précision. Maintenant, il est question d’une arrivée début avril.

L’information est présente à plusieurs reprises sur le site d’Apple et plus particulièrement sur la section dédiée au tout nouvel iPhone 16e, annoncé aujourd’hui. « De puissantes possibilités. Apple Intelligence disponible en français début avril », peut-on lire. Il n’y a pas encore une date précise pour le moment.

Dans son communiqué de presse, Apple ajoute :

Apple Intelligence est disponible dans les variantes d’anglais des pays suivants : Afrique du Sud, Australie, Canada, États-Unis, Irlande, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Les langues suivantes seront disponibles en avril : allemand, anglais (Inde), anglais (Singapour), chinois simplifié, coréen, espagnol, français, italien, japonais et portugais (Brésil). D’autres langues, dont le vietnamien, seront disponibles dans le courant de l’année. La disponibilité des fonctionnalités, des applications et des services peut varier en fonction des régions et des langues.