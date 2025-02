Les premiers tests sont arrivés pour l’iPhone 16e, qu’Apple a annoncé il y a quelques jours. Le fabricant a fourni des exemplaires à certains médias et YouTubeurs pour avoir leurs retours. C’est l’occasion de faire le tour des avis de chacun sur ce successeur de l’iPhone SE 3 qui embarque un écran OLED de 6,1 pouces et la puce A18.

Les différents tests de l’iPhone 16e

Que vaut le modem C1 ?

L’iPhone 16e embarque C1, qui n’est autre que le tout premier modem d’Apple. Les autres modèles disposent d’une puce venant de Qualcomm (l’iPhone 16 a le modem Qualcomm Snapdragon X71 par exemple). Mais qu’en est-il des performances ? Est-ce qu’Apple est en retard ou au même niveau ?

Les tests montrent que l’expérience est globalement la même. The Verge dit ne pas avoir constaté de différences notables en ce qui concerne la réception en 5G ou les tests de débits. La qualité est similaire à celle de l’iPhone 16 et de son modem Qualcomm. Tom’s Guide a eu le même ressenti.

Malgré tout, il est bon de noter que le modem C1 (et donc l’iPhone 16e) ne supporte pas la 5G millimétrique (mmWave), contrairement aux autres iPhone 16. La 5G millimétrique est celle qui propose de meilleurs débits par rapport à la 5G standard. Mais peu d’opérateurs la proposent à ce stade et son déploiement n’est pas aussi étendu que la 5G standard. De toute façon, seuls les iPhone vendus aux États-Unis supportent la 5G millimétrique.

Autonomie encourageante

Un autre élément des tests de l’iPhone 16e concerne l’autonomie. Apple a déjà indiqué que son téléphone a la meilleure autonomie en comparaison avec les autres iPhone de 6,1 pouces, justement parce que la puce C1 propose une meilleure optimisation.

Le YouTubeur Marques Brownlee (MKBHD) souligne qu’il y a une très bonne autonomie et Engadget est du même avis. Pour sa part, le YouTubeur Dave Lee indique que l’iPhone 16e a tenu 12 heures et 54 minutes contre 11 heures et 17 minutes pour l’iPhone 16. Le test ici a consisté à charger le site de Reddit de manière continue avec le téléphone connecté en Wi-Fi.

Pour sa part, Tom’s Guide a vu l’autonomie de l’iPhone 16e être de 12 heures et 41 minutes contre 12 heures et 43 minutes pour l’iPhone 16. Les meilleurs temps enregistrés sur les deux téléphones sont de 12 heures et 49 minutes pour l’iPhone 16e, et de 13 heures et 19 minutes pour l’iPhone 16. Ici, le site a utilisé un script qui simule la navigation sur le Web tout en étant connecté sur le réseau mobile et non le Wi-Fi.

CNET ajoute avoir eu l’iPhone 16e pendant six jours et a dû le recharger à trois reprises seulement. Aussi, un test avec un chargeur de 30 W révèle que 30 minutes de charge permettent de passer de 0 % à 59 %.

Lors du test pour le streaming vidéo, avec une batterie chargée à 100 %, l’iPhone 16e n’a pas perdu un seul pour cent au bout d’une heure. En comparaison, les iPhone 15 et 16 sont tombés à 97 %.

A18 moins puissante pour la partie graphique

Par ailleurs, l’iPhone 16e embarque la puce A18 à l’instar de l’iPhone 16, mais il ne s’agit pas exactement du même modèle. En effet, l’iPhone 16e a une puce A18 avec quatre cœurs pour la partie graphique (GPU), là où l’iPhone 16 a cinq cœurs. Qu’en est-il du ressenti ? CNET dit qu’on peut vraiment voir la différence dans les tests de performance graphique. L’iPhone 16e se rapproche des performances graphiques des iPhone 15 et 15 Plus. Mais pour tout le reste, c’est la même chose que l’iPhone 16.

Pas de MagSafe…

Un élément qui dérange tous les testeurs est l’absence de MagSafe. C’est surprenant pour le coup, surtout qu’Apple le propose depuis l’iPhone 12. MagSafe permet de fixer magnétiquement un chargeur, une batterie et d’autres accessoires au dos de l’iPhone. Un ensemble d’aimants situés à l’intérieur du smartphone maintient ces accessoires en place en toute sécurité. Apple n’a pas expliqué pourquoi son nouvel iPhone n’a pas ce support.

Et la photo ?

Enfin, il y a la partie photo. L’iPhone 16e a un seul capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière. Si cette résolution est similaire à celle de l’iPhone 16, MKBHD précise que le capteur utilisé est bien plus petit, ce qui impacte la qualité des images. Les photos présentent ainsi une profondeur de champ bien moins marquée et une netteté moindre dans les conditions de faible luminosité. Pour compenser, l’iPhone 16e s’appuie fortement sur le mode nuit pour capturer des clichés dans l’obscurité.

Pour The Verge, la majorité des utilisateurs seront pleinement satisfaits du capteur photo de l’iPhone 16e, malgré ses concessions. Il reste capable de produire des photos et des vidéos de bonne qualité dans la plupart des situations.

Plusieurs manquements malgré tout

À l’arrivée, les avis sont globalement positifs. Mais les testeurs notent qu’il y a plusieurs concessions au programme, dont l’absence de MagSafe, toujours un écran avec un taux de rafraichissement de 60 Hz, pas de support pour l’Ultra Wideband ou encore du Wi-Fi 6.

Prix et date de sortie

