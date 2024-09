Les premiers sont arrivés pour les AirPods 4, à savoir les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple dont la présentation a eu lieu à la keynote du 9 septembre. Apple a fourni des exemplaires à certains médias et YouTubeurs avant la sortie pour le 20 septembre.

Tests des Apple AirPods 4

L’avis général qui ressort des tests est que les AirPods 4 sont de très bons écouteurs, au point d’être une bonne alternative aux AirPods Pro qui coûtent plus cher.

Engadget indique que le nouveau design pour les AirPods 4 permet effectivement une meilleure tenue au niveau des oreilles. Ils sont également annoncés comme étant plus confortables que leur prédécesseur, sans jamais réellement donner l’impression qu’ils vont tomber.

Côté son, les AirPods 4 offrent des performances améliorées, avec Apple qui a peaufiné l’expérience audio en redéfinissant le positionnement du haut-parleur pour diriger le son plus précisément dans l’oreille, en réduisant les réflexions internes et en améliorant la clarté. Les testeurs de CNET et Digital Trends disent que les basses sont plus riches, les aigus plus nets et que la séparation globale des instruments est meilleure que sur les AirPods 3.

Vient ensuite le cas de la réduction active de bruit (ANC). C’est la première fois que cette fonction débarque sur les AirPods non-Pro. Ici, The Verge, Digital Trends et CNN disent que le résultat est très bon. L’ANC excelle à réduire les bruits de basse fréquence tels que les bruits de moteur et le vacarme général de la ville, ce qui permet aux utilisateurs d’écouter de la musique à des volumes plus faibles. Cependant, le système a du mal à réduire les sons à haute fréquence et peut ne pas offrir un silence total dans les environnements très bruyants.

Enfin : l’autonomie. Le Wall Street Journal dit avoir tenu 5 heures avec une seule charge et 4 heures quand la réduction de bruit est activée. Pour le coup, les AirPods 3 avaient une autonomie de 6 heures. Les AirPods Pro 2 tiennent aussi 6 heures avec la réduction de bruit.

Vidéos de prise en main

Date de sortie et achat

Les AirPods 4 seront commercialisés le 20 septembre. Ils sont d’ores et déjà disponibles en précommande au prix de 149€ pour le modèle sans réduction de bruit :

Et 199€ pour la version avec la réduction de bruit :