Après les nouvelles moutures d’Apple Watch, c’est l’heure de voir les nouveauté côté AirPods. Boostée par la puce H2, c’est toute la gamme qui va avoir droit à son lot de nouvelles fonctionnalités, en commençant par les AirPods 4.

On évoque ici une amélioration considérable de la qualité du son, avec par exemple des basses beaucoup plus riches. Le Personalized Spatial Audio est également de la partie, pour une immersion dans le son toujours plus importante, ainsi que des nouveaux contrôles via mouvements de tête pour répondre aux prompts de Siri. Voice Isolation coupe le son environnant pour mettre en avant la voix de l’utilisateur lors d’un appel pour assurer une conversation compréhensible. un bouton rapide sur le capteur permet également de jouer/mettre en pause la musique, ou de mettre fin à un appel. Enfin, le chargeur est plus petit et pratique à transporter, désormais disponible en USB-C, avec une trentaine d’heures d’autonomie promises.

La version Active Noise Cancellation des AirPods 4 est également annoncée. Elle met en avant des features comme l’Adaptive Audio, qui réduit de façon dynamique le bruit alentour, ou encore Conversation Awareness, capable de capter automatiquement lorsque l’utilisateur s’adresse à quelqu’un, baissant le son en conséquence. Ce modèle voit également arriver la charge sans fil compatible avec les accessoires Apple ou Chi.

En ce qui concerne les AirPods Max, assez peu de nouveautés particulières. Ils bénéficient de toutes les features déjà vues et attendues d’iOS 18, dans une nouvelle gamme de coloris, le tout chargé en USB-C.

Enfin, les AirPods Pro 2 ont droit à leur heure de gloire. Et c’est de loin les nouveautés les plus intéressantes de cette séquence, puisqu’on parle de nouvelles features orientées santé. Plus particulièrement, on nous parle de trois axes principaux issus d’études Apple Hearing Study à plus de 160.000 participants :

Prévention : Hearing Protection réduit de façon passive les sons et fréquences les plus « agressives » pour son utilisateur.

réduit de façon passive les sons et fréquences les plus « agressives » pour son utilisateur. Sensibilisation : Hearing Test permet à l’utilisateur de tester lui-même son audition grâce à un petit exercice. Il doit simplement appuyer sur l’écran quand il entend des sons. Après ça, il peut comparer ses résultats à ceux attendus pour situer l’état de son audition, et/ou utiliser ces données auprès de son médecin.

permet à l’utilisateur de tester lui-même son audition grâce à un petit exercice. Il doit simplement appuyer sur l’écran quand il entend des sons. Après ça, il peut comparer ses résultats à ceux attendus pour situer l’état de son audition, et/ou utiliser ces données auprès de son médecin. Assistance : Hearing Aid commence par tester l’audition de son utilisateur. Ce test effectué, il repère les « faiblesses » présentes, et crée un profil en conséquence. Ce profil « booste » de façon dynamique les sons et fréquences qui posent problème, par exemple les voix. Notez que ce profil s’applique en temps réel pour les discussions, mais aussi pour la musique, les vidéos et les appels.

On attend ces fonctionnalités dans une mise à jour cet automne pour plus de 100 pays, dès leur validation clinique.

Les AirPods 4 et leur version Active Noise Cancellation seront disponibles respectivement pour 129$ et 179$. Le prix des AirPods Max ne change pas, et reste à 549$. On peut d’ores et déjà précommander le tout, avec des appareils disponibles dès le 20 septembre.