Voici les tests pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Apple a fourni des exemplaires à certains médias et YouTubeurs, c’est l’occasion de découvrir ce qu’ils en ont pensé après quelques jours de test. Pour rappel, il y a eu hier les tests pour l’Apple Watch Series 10. Et avant-hier, ce fut les tests pour les AirPods 4.

Tests des iPhone 16 Pro et Pro Max

Les tests pour les iPhone 16 Pro et Pro Max sont globalement positifs, que ce soit pour l’autonomie, l’amélioration sur la partie photo et d’autres éléments. Par contre, le nouveau bouton qui a pour nom « Commande de l’appareil photo » en français laisse les testeurs plutôt confus.

Les styles photographiques

The Verge vante la partie photo de l’iPhone 16 Pro et notamment la fonction améliorée des styles photographiques qui vous permet de régler facilement la façon dont l’appareil photo traite les couleurs, les tons chair et les ombres, même après avoir pris la photo. Ce contrôle « offre une amélioration si significative aux photos prises avec l’iPhone qu’il est possible d’affirmer que ce seul réglage de l’appareil photo justifie l’achat d’un iPhone 16 ou 16 Pro » dit le site.

Bouton Commande de l’appareil photo

Concernant le fameux bouton Commande de l’appareil photo. Engadget dit qu’il y a quelques bizarreries à l’usage, dont le positionnement sur la tranche de l’iPhone 16 Pro. C’est un peu délicat quand il faut l’utiliser à une main, mais ça passe quand l’iPhone est tenu avec les deux mains. « Mais si vous essayez de prendre une photo rapide d’une seule main, l’emplacement du bouton peut sembler peu intuitif », dit le site. Il ajoute que glisser sur le bouton avec son doigt n’est pas si simple et qu’appuyer à moitié ou à deux reprises peut également représenter un petit défi.

Toujours au sujet du bouton Commande de l’appareil photo, Engadget critique le capteur tactile. « Non seulement il est difficile de parcourir les différents paramètres lorsque l’on tient l’appareil d’une seule main, mais il réagit également aux effleurements et aux glissements accidentels ». Apple propose des réglages pour ajuster la sensibilité du capteur tactile pour un peu aider.

Écrans plus grands

De son côté, Wired parle des écrans plus grands (6,3 et 6,9 pouces contre 6,1 et 6,7 pour leurs prédécesseurs). Les iPhone 16 Pro sont un peu plus imposants que les iPhone 15 Pro au niveau de la hauteur. Il est donc un peu plus difficile de toucher la partie supérieure de l’écran avec une main.

Autonomie

L’autonomie est également mise en avant par Wired, tout particulièrement pour l’iPhone 16 Pro Max. Le smartphone bat (sans surprise) l’iPhone 16 Pro, atteignant souvent plus de 6 heures d’autonomie avec plus de 30% de réserve à la fin de la journée. Sur l’iPhone 16 Pro, le site a pu obtenir plus de 7 heures d’utilisation de l’écran, mais l’autonomie atteint 15% après 12 heures d’utilisation (de 8h30 à 20h30).

Mashable propose un autre test de l’autonomie. L’iPhone 16 Pro, avec l’écran à 50% de luminosité, a pu tenir 18 heures et 17 minutes pour le visionnage non-stop de vidéos sur TikTok. En comparaison, l’iPhone 15 Pro Max tenait 14 heures et 53 minutes. Pour l’iPhone 16 Pro Max, l’autonomie au même test est de 25 heures et 17 minutes.

Vidéo 4K 120 FPS et capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels

CNET vante pour sa part la possibilité d’enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde. C’est facile à utiliser et « les résultats sont remarquables, ce qui explique l’importance de cette fonctionnalité », dit le site.

Enfin, CNN Underscored vante le nouveau capteur ultra grand-anglais de 48 mégapixels sur les iPhone 16 Pro. Les photos « sont un peu plus lumineuses que le modèle de l’année dernière, avec plus de détails sur certains piétons et un arbuste le long de l’eau ». Le site admet toutefois préférer les couleurs proposées par le capteur de l’iPhone 15 Pro Max.

