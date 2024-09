Les tests sont arrivés pour l’Apple Watch Series 10, annoncée par Apple le 9 septembre dernier lors de sa keynote. Le fabricant a fourni des exemplaires à certains médias et YouTubeurs pour qu’ils puissent faire des tests.

L’avis général est que l’Apple Watch Series 10 est une bonne montre connectée, bien qu’il s’agisse d’une mise à niveau plutôt légère par rapport au modèle précédent. Parmi les nouveautés, il y a le design plus fin qui fait une différence plus importante qu’on ne pourrait le penser, la nouvelle finition noire brillante, l’écran plus grand, la recharge plus rapide, les nouvelles capacités du haut-parleur et un microphone avec isolation vocale.

Tests de l’Apple Watch Series 10

Wired a beaucoup aimé le nouvel écran, notamment le fait que l’écran du boîtier de 46 mm sur l’Apple Watch Series 10 est en réalité plus grand que l’écran du boîtier de 49 mm de l’Apple Watch Ultra 2. C’est possible parce que le boîtier de la montre a des bords incurvés et l’écran s’étend sur les côtés, tandis que l’Apple Watch Ultra 2 a un écran plat et un boîtier en titane qui protège les coins des chocs et des coups. Outre l’écran, le site vante la charge rapide.

Pour Engadget, l’Apple Watch Series 10 a certes des améliorations légères, mais elles sont les bienvenues, notamment le côté plus fin et plus léger de la montre.

The Verge a un avis similaire, estimant que l’Apple Watch Series 10 est l’équivalent d’une Apple Watch Ultra 2, mais plus élégante et plus facile à porter. Il y a toutefois des éléments manquants, dont le GPS double fréquence, le bouton Action et la meilleure autonomie. Mais le prix n’est pas le même à l’arrivée.

De son côté, GQ souligne que l’Apple Watch Series 10 n’est pas vraiment une grosse mise à jour pour le 10e anniversaire de la montre. Mais le grand écran, la finition en titane poli et la détection de l’apnée du sommeil constituent une mise à niveau intéressante.

Vidéos de prise en main

Prix et date de sortie

L’Apple Watch Series 10 est déjà proposée en précommande à partir de 449€ et sera disponible à l’achat le 20 septembre. Vous pouvez précommander un modèle chez Amazon, à la Fnac ou chez chez Darty.