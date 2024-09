La keynote de cette rentrée 2024 démarre donc avec l’Apple Watch Series 10, un modèle 10% plus fin (9,7mm) et léger, mais avec pourtant un écran 30% plus grand et des bordures plus arrondies. L’écran OLED de ce modèle est 40% plus lumineux (ce qui sera bien pratique en plein soleil) et bénéficie d’un affichage avec un angle de vue élargi (l »écran restera bien visible même lorsqu’on le regarde de côté).

Plusieurs composants ont été revus… en terme de dimensions : les hauts parleurs de l’Apple Watch Series 10 sont 30% moins longs que ceux des Apple Watch Series 9. Lancer certains médias (comme les podcasts) est possible depuis le haut-parleur. Le dos de la toquante, tout en métal, permet bien sûr toujours la recharge par induction, et la vitesse de charge a d’ailleurs été améliorée puisqu’il ne faut que 30 minutes pour passer de 0 à 80% pour la charge. La réception réseau s’améliore elle aussi. L’Apple Watch Series 10 embarque désormais une puce S10 disposant de 4 cœurs pour le neural engine (qui gère plusieurs fonctions du quotidien).

De nouvelles fonctions accompagnent la toquante : une application Marées est disponible avec watchOS 11 (des informations sans possiblement intéressantes pour les surfeurs), un profondimètre, la mesure de la température de l’eau (un capteur a été ajouté dans la Series 10), mais surtout, la détection de l’apnée du sommeil, qui sera aussi disponible sur les Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 (avec watchOS 11 bien sûr). Ces fonctions seront disponibles dans plus de 150 pays dès ce mois-ci.

On note aussi l’apparition dans la gamme d’une Apple Watch Series 10 en titane, un modèle 20% plus léger que la Series 9 ! Le modèle standard est en coloris Naturel, or et ardoise (même coloris pour Les bracelets) tandis que l’Apple Watch Series 10 en Titane est disponible en noir de jais, ainsi que or rose et argent.

Les précommandes démarrent aujourd’hui pour une commercialisation le 20 septembre. Les tarifs sont de 399 dollars pour le modèle WiFi et de 499 dollars pour le modèle WiFi+5G.