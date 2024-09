Apple ouvre le bal pour les précommandes des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Les premières livraisons auront lieu le 20 septembre, à savoir vendredi prochain.

Apple a annoncé les iPhone 16 en début de semaine lors d’une keynote. Les iPhone 16 et 16 Plus embarquent le bouton Action, le nouveau bouton Commande de l’appareil photo, la puce A18, des capteurs photo à la verticale, une meilleure autonomie, le support du Wi-Fi 7 et plus encore. Pour leur part, les iPhone 16 Pro et Pro Max ont respectivement des écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces, la puce A18 Pro, un capteur photo ultra grand-angle de 48 mégapixels et plus. Bien sûr, les éléments disponibles sur les modèles non-Pro (Wi-Fi 7, meilleure autonomie, etc) sont également proposés sur les modèles Pro.

L’iPhone 16 débute à 969 euros, là où l’iPhone 16 Plus commence à 1 119 euros, l’iPhone 16 Pro à 1 229 euros et l’iPhone 16 Pro Max à 1 479 euros.

Précommande pour les iPhone 16

Les précommandes des iPhone 16 sont disponibles sur l’Apple Store en ligne, ainsi que chez les revendeurs. Voici les liens pour Amazon :

Du côté de la Fnac :

Chez Darty :

Du côté de Boulanger :

Chez Cdiscount :

Pour Rue du Commerce :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :