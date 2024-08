Quelles sont les caractéristiques qui intéressent le plus les utilisateurs concernant les iPhone 16 ? Une nouvelle étude de SellCell, faite auprès d’utilisateurs d’iPhone existants, fait le point quelques semaines avant l’officialisation par Apple de ses nouveaux smartphones.

Parmi les points qui les encourageraient à acheter un iPhone 16, les personnes interrogées ont répondu :

Le prix (30,9%)

Nouvelle conception thermique pour lutter contre la surchauffe (26,8%)

Fonctionnalités d’intelligence artificielle propres à la gamme des iPhone 16 (21,9%)

Processeur plus puissant (21,5%)

Écrans plus grands pour les iPhone 16 Pro et Pro Max (19,3%)

Bouton Action sur tous les modèles (19%)

Nouveau bouton Capture (17,7%)

Wi-Fi 7 (15,6%)

Caméras à la verticale sur les modèles non-Pro (13,8%)

Nouveaux coloris (13,5%)

En ce qui concerne l’augmentation de la taille des écrans pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, 54,9% des sondés disent vouloir un smartphone Apple plus grand. 62,1% des hommes veulent un modèle plus grand, là où la part est de 47,8% du côté des femmes.

Apple compte justement augmenter la taille cette année. L’iPhone 16 Pro aura un écran de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces actuellement) et l’iPhone 16 Pro Max en aura un de 6,9 pouces (6,7 pouces actuellement).

D’autre part, 61,9% des sondés s’attendent à passer sur un des iPhone 16 en septembre. Et 82% ne voient pas d’inconvénient à ce que Apple Intelligence ne soit pas prête au moment du lancement (ce sera disponible avec iOS 18.1).