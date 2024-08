Apple a pris l’habitude de lancer ses nouveaux iPhone en septembre. Mais la situation va-t-elle se répéter cette année avec les iPhone 16 ? La question peut se poser sachant qu’Apple Intelligence ne sera pas disponible au lancement.

iPhone 16 en septembre, mais Apple Intelligence en octobre

Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple proposera bien et bien ses différents iPhone 16 en septembre, malgré l’absence de son IA. Il faudra attendre iOS 18.1 en octobre pour en profiter. Le journaliste indique :

De nos jours, Apple sort généralement l’iPhone en septembre. Mais la société est confrontée à un dilemme similaire. Apple Intelligence — une fonctionnalité essentielle de l’iPhone 16 — ne sera pas prête avant octobre. Cette fois-ci, cependant, Apple adopte une approche différente et ne retiendra pas le nouveau matériel jusqu’à ce que les services soient prêts. On me dit que le lancement de l’iPhone aura lieu à peu près à la même date que l’année dernière — un rapide coup d’œil au calendrier permet d’envisager la date du 10 septembre — et que les utilisateurs devront mettre à jour leur nouveau matériel vers iOS 18.1 en octobre pour pouvoir utiliser l’Apple Intelligence.

Il note qu’Apple a déjà décalé la sortie d’iPhone parce que des fonctionnalités n’étaient pas prêtes. Il cite l’exemple de l’iPhone 4S qui n’est pas sorti en juin, mais en octobre. La raison est qu’Apple a proposé Siri et iCloud, mais les deux n’étaient pas prêts pour juin. Le fabricant a donc préféré tout lancer en même temps à l’automne. Mais pour l’iPhone 16, il y aura d’abord le téléphone, puis l’IA, et non les deux en même temps.

Apple Intelligence est déjà disponible en version bêta auprès des développeurs avec iOS 18.1 sur iPhone, iPadOS 18.1 sur iPad et macOS 15.1 Sequoia sur Mac. Il s’agit pour l’instant d’une version limitée de l’IA, de nombreuses fonctions annoncées par Apple lors de la WWDC 2024 ne sont pas encore disponibles.