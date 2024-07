L’action d’Apple (AAPL) a atteint un nouveau record aujourd’hui après une note des analystes de la banque Morgan Stanley dans laquelle ils assurent qu’Apple Intelligence va permettre de booster les ventes d’iPhone et d’iPad.

« Apple Intelligence est un catalyseur évident pour stimuler les livraisons d’iPhone et d’iPad », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley. La raison est que l’intelligence artificielle, dévoilée à la WWDC 2024 le mois dernier, est uniquement compatible avec les iPhone 15 Pro et Pro Max. Tous ceux qui ont un modèle antérieur ne pourront pas en profiter. Et pour les analystes, l’IA va pousser à l’achat.

Ils ajoutent qu’il y a 1,3 milliard d’appareils Apple en circulation et seulement 8% sont compatibles avec l’IA. Ils s’attendent par ailleurs à ce qu’Apple vende près de 500 millions d’iPhone au cours des deux prochaines années. D’autre part, ils ont relevé leur objectif de prix pour les actions de la société de 216 à 273 dollars. Aujourd’hui, le cours est à 235 dollars, en hausse de 2,16% depuis l’ouverture des marchés il y a trois heures.

« Nous pensons qu’il existe un niveau record de demande refoulée pour le cycle de l’iPhone 16 plus tard dans l’année », a indiqué l’analyste Erik Woodring de Morgan Stanley. « Après la WWDC — où Apple a présenté Apple Intelligence — nous sommes encore plus convaincus que l’année 2025 pourrait être le début d’un cycle pluriannuel de rafraîchissement des appareils ».

Apple annoncera ses iPhone 16 en septembre. Tous les quatre auront la puce A18. Elle sera évidemment compatible avec Apple Intelligence.