Apple va t-il une nouvelle fois résister à un contexte économique (très) défavorable ? Pas sûr pour la firme d’investissement Piper Sandler, qui a exprimé ses inquiétudes concernant les performances d’Apple au cours du trimestre de décembre et évoqué une demande plus faible que prévue pour l’iPhone en Chine. Même si Apple a récemment connu des trimestres relativement plus faibles en raison de ventes d’iPhone inférieures aux prévisions, ses services et d’autres segments d’activité ont généralement contribué à maintenir une certaine stabilité des résultats d’une année sur l’autre.

Le dernier rapport de Piper Sandler prévoit donc que la faible demande en Chine aura un impact significatif sur les résultats du premier trimestre (fiscal) 2024 et souligne que la gamme d’iPhone 15 pourrait ne pas connaître un énorme succès. Piper Sandler affirme en outre, et ce n’est pas une surprise, que ses sources côté opérateurs lui ont indiqué que les clients privilégiaient l’iPhone 15 Pro Max, ce qui pourrait potentiellement augmenter le prix de vente moyen (ASP) des iPhone. Les appareils plus anciens comme l’iPhone 12 connaitraient aussi un certain engouement. Hormis le modèle Max, les ventes d’iPhone 15 se situeraient dans les eaux des ventes de l’iPhone 14.

Piper Sandler note surtout les ventes médiocres d’iPhone 15 en Chine, un coup de mou confirmé et qui serait en partie dû à la « remontada » de Huawei, l’ancien numéro un du marché mobile chinois. Sans trop de mouillé, les analystes de Piper Sandler estiment qu’un iPad pliable, hypothétiquement attendu pour la fin 2024, pourrait relancer les ventes de la tablette d’Apple. Encore faut-il que cette rumeur se confirme… Malgré ces prévisions assez ternes, Piper Sandler fixe un objectif de cours AAPL à 220 dollars. Tout va bien alors…