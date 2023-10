Apple publiera les résultats pour son quatrième fiscal (3ème trimestre calendaire) le 2 novembre prochain. Un audio live sera disponible à cette adresse, live audio qu’il sera possible de revisionner en toute tranquillité quelques heures plus tard. Cette publication de résultats est d’autant plus intéressante que le Q4 est le trimestre de sortie de plusieurs produits importants, soit ici la gamme d’iPhone 15/15 Pro, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2, sans oublier la mise à jour des AirPods Pro avec un boitier de recharge USB-C.

Difficile d’extrapoler sur les résultats d’Apple sur le trimestre écoulé, mais les analystes de Wall Street ont déjà leur petite idée. En moyenne donc, (sur 23 prévision), les analystes estiment qu’Apple affichera un chiffre d’affaires de 89,2 milliards de dollars sur le trimestre, soit une croissance de 7,8%. L’estimation la plus basse est de 87,8 milliards tandis que la plus haute culmine à 92,1 milliards.

De gros chiffres donc, qui indiquent que les analystes restent globalement très confiants sur la bonne forme d’Apple malgré quelques sons de cloche différents. Malgré tout, sur l’ensemble de son année fiscale, Apple devrait afficher une très légère de son CA de 0,7% (toujours selon les moyenne des analystes), ce qui, au vu du ralentissement économique mondial, ressemble à un sacré bon résultat là encore… Enfin, les analystes estiment que le revenu par action sera de 1,39 dollars sur le Q4 (les plus optimistes montent à 1,45 dollars).