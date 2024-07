Des données au niveau des serveurs d’Apple confirment que les quatre variantes de l’iPhone 16 embarqueront la puce A18, comme l’a découvert Nicolás Alvarez. Cela changerait de ce qui s’est passé ces dernières années.

Les identifiants suivants ont été découverts au niveau des serveurs d’Apple :

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

En comparaison, voici la liste pour les iPhone 15 :

‌iPhone 15‌ – ‌iPhone 15‌,4

‌iPhone 15‌ Plus – ‌iPhone 15‌,5

iPhone 15 Pro – ‌iPhone 16‌,1

‌iPhone 15 Pro‌ Max – ‌iPhone 16‌,2

Il se trouve que les iPhone 15 Pro et Pro Max ont la puce A17 et ont tous les deux un identifiant débutant par 16. Pour leur part, les iPhone 15 et 15 Plus ont la puce A16, la même que l’on retrouve dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. Ils ont ici un identifiant débutant par 15.

Apple a l’habitude d’utiliser le nombre de départ comme référence pour ses appareils avec la même puce. De fait, les quatre iPhone 16 débutent par 17, confirmant l’usage de la puce A18.

On notera qu’il y a cinq identifiants, alors que quatre iPhone 16 sont attendus. Il est possible que le cinquième modèle soit un nouvel iPhone SE, mais ce n’est pas confirmé. Ce serait assez compréhensible, puisque cela assurait le support d’Apple Intelligence sur toute la gamme.

La vraie question maintenant est de savoir si Apple utilisera exactement la même puce A18 sur l’ensemble des iPhone 16. Il n’est pas impossible qu’on se retrouve avec une puce A18 pour les iPhone 16 et 16 Plus, et une puce A18 Pro avec davantage de cœurs pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Mais la base serait la même entre les deux.