Les quatre modèles d’iPhone 16 auront le droit à la puce A18, selon les informations de MacRumors qui s’appuient sur une fuite du code d’iOS 18, qui sera la prochaine mise à jour majeure d’Apple.

A18 pour tous les iPhone 16

Le code d’iOS 18 liste quatre nouveaux appareils avec les noms de code D47, D48, D93 et D94. Ils correspondent respectivement aux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Tous les quatre utilisent la puce A18, qui a pour identifiant t8140 et qui a pour nom de code Tahiti.

Il s’agit d’un changement notable parce que tous les iPhone 16 auront le droit au même processeur. Ce fut le cas pendant des années, mais Apple a arrêté de le faire avec ses derniers modèles. En effet, le modèle standard et le modèle Plus ont le droit à la puce de l’année précédente, là où les modèles Pro et Pro Max ont la nouvelle en date. Par exemple, les iPhone 15 et 15 Plus ont la puce A16 de 2022, là où les iPhone 15 Pro et Pro Max ont l’A17.

Avec les iPhone 16, Apple mettrait tous les modèles au même niveau. Il faut donc s’attendre à la même puissance, qu’importe le modèle. Il est toutefois possible qu’Apple propose plus de RAM sur les modèles Pro.

Le code d’iOS 18 inclut également des références à un module Wi-Fi et Bluetooth de Broadcom pour les iPhone 16. 2024 ne sera donc pas l’année où Apple proposera son propre module.