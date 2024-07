Les iPhone 16 Pro et Pro Max vont bénéficier d’un nouvel écran OLED de la part de Samsung qui a pour nom M14 et qui se veut, sans surprise, un modèle proposant d’excellentes performances.

Selon ETNews, les écrans de Samsung faisant partie de la gamme M sont destinés aux smartphones haut de gamme. Le nombre 14 fait référence au nombre de matériaux de haute performance utilisés pour les produire. M14 est la première série de ce type et l’écran a été développé pour offrir une luminosité et une longévité supérieures.

La production de cet écran OLED amélioré débutera au second semestre de 2024, à temps pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. D’ailleurs, les smartphones d’Apple ne seront pas les seuls à avoir cet écran M14. En effet, Google va également l’utiliser dans son Pixel 9 qui sera annoncé le 13 août prochain.

Une précédente fuite indiquait que les iPhone 16 Pro auraient une luminosité en SDR de 1 200 nits, soit une augmentation de 20% par rapport aux modèles actuels, de sorte que le nouvel écran de Samsung pourrait être à l’origine de l’amélioration attendue. Cependant, la luminosité maximale en HDR devrait rester à 1 600 nits, comme l’écran actuel de l’iPhone 15 Pro.

Apple devrait en toute logique annoncer les différents iPhone 16 au mois de septembre. Les modèles Pro auront la particularité d’avoir des écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces aujourd’hui. Les modèles non-Pro ne bougeraient pas.