Apple devrait proposer un écran plus lumineux sur l’iPhone 16 Pro, avec un gain de 20% si l’on en croit les informations du leaker Instant Digital sur Weibo. Il a déjà partagé de bonnes informations au sujet d’Apple.

L’écran de l’iPhone 16 Pro pourrait atteindre 1 200 nits en luminosité maximale standard, c’est-à-dire pour les contenus SDR. En comparaison, l’iPhone 15 Pro atteint 1 000 nits. En revanche, il n’y aurait pas une amélioration pour les contenus HDR, Apple resterait avec 1 600 nits.

La luminosité pour les contenus SDR sur l’iPhone est restée inchangée à 1 000 nits depuis le lancement de l’iPhone 13 Pro en 2021. Un gain de 20% avec l’iPhone 16 Pro serait donc le bienvenu, sachant que la consultation des contenus SDR représente la grande majorité des usages par les utilisateurs au quotidien.

Il est bon de noter que la fuite du jour évoque seulement l’iPhone 16 Pro pour les 1 200 nits. Mais on peut se douter que ce sera la même chose pour l’iPhone 16 Pro Max. En revanche, la situation pourrait ne pas évoluer du côté des iPhone 16 et iPhone 16 Plus.

Selon les différentes rumeurs qui circulent, Apple proposera un iPhone 16 de 6,1 pouces et un iPhone 16 Plus de 6,7 pouces. Par contre, l’iPhone 16 Pro passerait de 6,1 à 6,3 pouces et l’iPhone 16 Pro Max de 6,7 à 6,9 pouces.