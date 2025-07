Apple a maintenant un compte officiel sur Threads (@apple), le réseau social de Meta. Le fabricant d’iPhone le rejoint deux ans après son lancement. À date, le compte dispose déjà de 4,8 millions d’abonnés.

Arrivée d’Apple sur Threads

Apple connaît déjà les réseaux sociaux de Meta, puisque le groupe a un compte Instagram avec plus de 34 millions d’abonnés. Le groupe a maintenant décidé de rejoindre Threads. Mais le compte est pour l’instant inactif : il y a zéro publication.

Il sera intéressant de voir ce qu’il va se passer avec ce compte. Apple a aussi un compte sur X (ex-Twitter), et ce depuis des années, mais celui-ci a zéro publication. Il reste néanmoins actif en coulisses. En effet, Apple l’utilise pour diffuser des publicités. C’est similaire sur Facebook avec là aussi un compte sans publication.

Les seuls comptes où Apple est réellement actif sont Instagram (avec des photos et vidéos de sa campagne Shot on iPhone) et TikTok (avec des vidéos d’astuces).

Pour rappel, Threads était censé être la réponse de Meta à X. Selon les dernières données en date, le réseau social compte 350 millions d’utilisateurs mensuels. Mais il est bon de noter qu’Instagram peut faire du forcing pour pousser les utilisateurs à passer sur Threads, ce qui peut expliquer les 350 millions d’utilisateurs.