Apple se résoudrait-il enfin à ne pas augmenter sa sacro-sainte marge ? Si l’on en croit le leaker Revegnus sur X, le prix de lancement aux États-Unis de l’iPhone SE 4 restera soit au même prix de départ (429 dollars) que le modèle actuel, soit sera peut-être augmenté d’environ 10%. En d’autres termes, l’iPhone SE resterait de loin le modèle d’iPhone le plus abordable, et ce malgré des spécifications largement revues à la hausse.

Commercialisé probablement en 2025, l’iPhone SE disposerait en effet d’un design redessiné (similaire à celui de l’iPhone 14 standard), d’un écran OLED (LCD pour le modèle actuel) d’une diagonale de 6,1 pouces au lieu de 4,7 pouces, d’un port USB-C et d’un bouton action. A noter que le bouton Touch ID et le bouton Accueil seraient remplacés par Face ID. Un prix inchangé pour de nombreuses caractéristiques en hausse ? Voilà qui serait vraiment une bonne surprise en ces temps difficiles et pourrait redonner un gros coup de boost à un modèle d’iPhone nettement moins prisé généralement que les iPhone standards ou ceux de la gamme Pro.