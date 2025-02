L’iPhone 16e, annoncé il y a quelques heures par Apple, est équipé de la puce A18 à l’instar des modèles iPhone 16 et 16 Plus. Les premières « analyses » sur cette puce révèlent que la version de l’A18 utilisée dans l’iPhone 16e est une puce « binned », ce qui signifie qu’elle possède un GPU à 4 cœurs, contre 5 pour l’iPhone 16 et 6 pour l’A18 Pro des modèles Pro. Le « binning » est un procédé qui permet de réutiliser des puces en sortie d’usine dont certaines parties ne fonctionnent pas à pleine capacité. Le fabricant choisit alors généralement de désactiver les cœurs défectueux plutôt que de jeter l’ensemble du processeur à la benne. Cette pratique est courante chez Apple : l’iPad mini 7 intègre une version de l’A17 Pro avec un GPU « allégé » d’un cœur.

En termes de performances, l’absence de deux cœurs de GPU ne devrait pas trop se faire ressentir en usage courant, l’iPhone 16e bénéficiant du même CPU que les autres modèles de la gamme. Seuls les utilisateurs intensifs de jeux 3D ou d’app de montage vidéo pourraient percevoir une légère différence en raison de ce GPU allégé. Outre la puce A18, l’iPhone 16e propose un écran OLED de 6,1 pouces, un capteur photo de 48 Mpx, Face ID, un port USB-C et le premier modem 5G (C1) conçu par Apple (et promettant une meilleure efficacité énergétique). Les précommandes débuteront le 21 février prochain, et les premières livraisons le 28 février.