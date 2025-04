Apple a été le plus gros vendeur de smartphones au premier trimestre de 2025 et cela s’explique en partie par la commercialisation de l’iPhone 16e. C’est ce qu’annonce le cabinet Counterpoint Research.

Apple a eu une part de marché de 19 % au premier trimestre et des ventes en hausse de 4 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les ventes d’iPhone ont stagné, voire ont baissé en Europe, aux États-Unis et en Chine selon les cas. Malgré tout, Apple a pu dire merci au lancement de l’iPhone 16e, ainsi qu’à certaines régions (Japon, Inde, Moyen-Orient et Afrique, et Asie du Sud-Est) où les ventes sont reparties à la hausse. Cela l’a aidé à occuper la première place. Pour rappel, l’iPhone 16e débute à 719 euros.

Samsung a été le deuxième plus gros vendeur de smartphones avec une part de marché de 18 % et des ventes en baisse de 5 %. Le groupe a perdu deux points par rapport à l’année précédente. Ses ventes ont été un peu compliquées au début de l’année avec les Galaxy S25. Mais elles ont commencé à réellement décoller au mois de mars.

Par la suite, on retrouve Xiaomi à la troisième place (14 %), puis Vivo (8 %) à la quatrième place et Oppo (8 %) à la cinquième place. Tout le reste représente 33 %.

En prenant en compte tous les constructeurs, les ventes de smartphones ont été en hausse de 3 % au premier trimestre de 2025. Counterpoint Research pense que l’année 2025 au complet sera dans le rouge, avec des ventes en recul par rapport à l’année 2024. Le cabinet fait le lien avec la montée des incertitudes économiques, notamment liées aux droits de douane imposés par Donald Trump.