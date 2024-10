Apple a connu quelques difficultés avec les ventes d’iPhone en Chine, au point de quitter le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones. Mais la situation s’est améliorée, au point que le fabricant est maintenant à la deuxième place.

Selon les données du cabinet IDC, Apple a eu une part de marché de 15,6% au troisième trimestre de 2024. Ce retour dans le top 5 et même sur le podium s’explique en partie par le lancement des iPhone 16. Les premiers chiffres de vente en Chine sont comparables à ceux des modèles précédents, et l’entreprise prévoit que les promotions à venir et le lancement d’Apple Intelligence stimuleront la demande à l’avenir. Il est toutefois bon de noter que la Chine, à l’instar de l’Union européenne, n’aura pas le droit à l’IA au lancement.

Le plus gros vendeur de smartphones en Chine est Vivo avec une part de 18,6%. Huawei est à la troisième place avec une part de 15,3%. On retrouve ensuite Xiaomi avec 14,8% et Honor avec 14,6%. Si l’on compare le troisième trimestre de 2023 avec celui de 2024, le gain est de 3,2% pour l’ensemble du marché avec 68,8 millions de smartphones vendus. Apple a connu une baisse de 0,3%.

« Une vague importante de mises à jour des appareils propulse la reprise soutenue du marché chinois des smartphones », a déclaré Arthur Guo, analyste principal de la recherche sur les systèmes clients pour IDC Chine. « Malgré les défis économiques actuels, les consommateurs sont très motivés pour acheter de nouveaux smartphones après trois ans de demande refoulée ».