Après avoir annoncé qu’Apple avait dominé les ventes mondiales de smartphones l’an dernier, IDC rempile avec le classement des fabricants en Chine. La surprise est tout de même de taille puisque pour la première fois, Apple a été le premier vendeur de smartphone dans le pays sur une année complète ! 4ème au classement en 2022, Apple est désormais numéro un du marché chinois avec 17,3% de Pdm, un chouïa devant Honor (17,1%), OPPO (16,7%) et Vivo (16,5%). Xiaomi termine à la cinquième place avec 13,2% de Pdm tandis que Huawei a totalement disparu des radars.

IDC note que le succès d’Apple est d’autant plus probant que le marché du smartphone en Chine a chuté de 5% en 2023. Dans ce contexte, Apple est tout de même parvenu à écouler un peu plus de 47 millions d’iPhone (en Chine). Apple a battu son record de ventes dans le pays… au moment même où le marché chinois a atteint son plus faible volume de smartphones distribués en 10 ans ! Seul point noir pour Apple, les ventes d’iPhone ont un peu plus souffert durant le Q4 2023 (-2,1%), un trimestre durant lequel Huawei a repris du poil de la bête (+36%) grâce à son nouveau flagship enfin compatible 5G.