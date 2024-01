Apple a été plus fort que Samsung en 2023, au point de devenir le constructeur qui a vendu le plus de smartphones à l’échelle mondiale, selon le cabinet IDC. Il dépasse ainsi Samsung qui a été à la première place depuis plus d’une décennie.

Pour l’année 2023, Apple a vendu 234,6 millions d’iPhone dans le monde, ce qui représente une hausse de 3,7% par rapport à 2022. La part de marché a été de 20,1%, contre 18,8% un an plus tôt. IDC indique :

Bien que nous ayons constaté une forte croissance des acteurs Android entrée de gamme tels que Transsion et Xiaomi au second semestre 2023, grâce à la croissance rapide des marchés émergents, le plus grand gagnant est clairement Apple. Apple est non seulement le seul acteur du top 3 à afficher une croissance annuelle positive, mais il occupe également la première place annuelle pour la première fois. Et ce, malgré les défis réglementaires accrus et la concurrence renouvelée de Huawei en Chine, son plus grand marché. Le succès continu et la résilience d’Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent aujourd’hui plus de 20% du marché, alimentée par des offres de reprise agressives et des plans de financement sans intérêt.