Apple a un peu de mal en Chine, avec ses ventes d’iPhone qui ont baissé de 6,7% au deuxième trimestre de 2024 selon les données du cabinet Canalys. À l’inverse, Huawei a connu une jolie hausse.

Baisse des ventes d’iPhone en Chine

Même les remises les plus importantes d’Apple (après les baisses de prix du début de l’année) n’ont pas suffi à stimuler les performances en Chine. Les livraisons d’iPhone d’Apple dans le pays asiatique ont diminué pour atteindre 9,7 millions d’unités au deuxième trimestre, contre 10 millions au premier trimestre. Les livraisons d’iPhone n’ont toutefois pas diminué de manière aussi spectaculaire par rapport au trimestre précédent. Au premier trimestre de 2024, la baisse était de 25% sur un an. Au deuxième trimestre, la baisse est de 6,7% à base comparable selon des données communiquées à Reuters par Canalys.

À date, Apple est le sixième plus gros vendeur de smartphones en Chine. La première place est occupée par Vivo avec 13,1 millions de ventes, en hausse de 15% sur un an. Oppo est deuxième avec 11,3 millions de ventes, en recul de 1%. Honor arrive à la troisième place avec 10,7 millions de ventes, en hausse de 4%. Huawei est au pied du podium, mais il est celui qui a le plus progressé avec 10,6 millions de vente, en hausse de 41%. Xiaomi boucle le top 5 avec 10 millions de ventes, en hausse de 17%.

Au total, il y a eu 70,5 millions de ventes de smartphones en Chine au deuxième trimestre, en hausse de 10% par rapport à la même période il y a un an.

« Les fabricants nationaux ont fait preuve de leadership sur le marché, occupant les cinq premières places sur le marché de la Chine continentale pour la première fois de l’histoire », a déclaré Canalys. « D’autre part, Apple est confronté à une pression de croissance sur le marché chinois et se concentre activement sur l’optimisation de la gestion des canaux de distribution ».