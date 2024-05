Apple a un peu de mal avec les ventes en Chine et propose une nouvelle fois des promotions sur les iPhone 15. L’objectif est de pousser les Chinois à choisir ses derniers téléphones plutôt que les modèles de Huawei qui connaissent de plus en plus du succès sur place.

Les baisses de prix en Chine ont lieu du 20 au 28 mai, comme l’indique Reuters. Apple propose jusqu’à 2 300 yuans (283 euros) de réduction sur sa boutique officielle disponible via Tmall. Ainsi, l’iPhone 15 Pro Max avec 256 de stockage est disponible pour 7 949 yuans (1 012 euros), là où le prix d’origine est de 9 999 yuans (1 273 euros).

Pour sa part, l’iPhone 15 avec 128 Go est maintenant disponible pour 4 599 yuans (586 euros), là où le prix précédent était de 5 999 yuans (764 euros). La remise ici est de 1 400 yuans.

Les nouvelles promotions sont plus intéressantes que celles proposées en début d’année. À cette période, Apple proposait jusqu’à 1 150 yuans (146 euros) de remise. Il fallait prendre l’iPhone 15 Pro Max avec 1 To de stockage pour cette promotion précise.

La part de marché d’Apple sur le marché des smartphones a diminué en Chine. Le groupe est passé à la troisième place sur le marché chinois des smartphones, ses rivaux locaux Honor et Huawei étant à égalité pour la première place au premier trimestre 2024, selon le cabinet d’études IDC. Les livraisons de smartphones d’Apple en Chine ont chuté de 19% au premier trimestre, selon les données de Counterpoint Research.

Apple a toutefois pu retrouver des couleurs au mois de mars, avec les ventes qui ont augmenté de 12% ce mois-ci.