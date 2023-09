Plusieurs rumeurs ont indiqué que les iPhone 15 Pro auraient le droit à une hausse de prix. Mais aujourd’hui, le cabinet TrendForce affirme que cela ne concernera en réalité que l’iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 15 Pro débuterait à 999$ dollars aux États-Unis, à l’instar de l’iPhone 14 Pro. Si l’on part du principe que ce sera le même scénario en Europe, alors l’iPhone 15 Pro débutera à 1 329 euros.

Ça se gâterait par contre avec l’iPhone 15 Pro Max qui prendrait 100 dollars. Ainsi, son prix de départ serait de 1 199 dollars aux États-Unis, contre 1 099 dollars pour son prédécesseur. En France, l’iPhone 14 Pro Max commence à 1 479 euros. En ajoutant 100 euros, l’iPhone 15 Pro Max débuterait à 1 579 euros.

Pourquoi une hausse de prix pour l’iPhone 15 Pro Max et pas l’autre modèle ? Le coût s’expliquerait par le capteur périscopique au niveau de la photo avec le plus grand modèle. Cela permettra notamment d’avoir un zoom optique plus important. Il se murmure que ce sera x6, soit le double de ce que proposer les iPhone 14 Pro.

Dans la foulée, TrendForce annonce qu’Apple continuerait à proposer 128 Go d’espace de stockage pour l’entrée de gamme. Des rumeurs avaient fait état de 256 Go pour commencer la gamme, mais ce ne serait visiblement pas le cas.

Enfin, Apple proposerait cette année 8 Go de RAM. En comparaison, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont le droit à 6 Go de RAM.

La présentation des iPhone 15 aura lieu le 12 septembre lors d’une keynote organisée par Apple.