Cela semble désormais acquis : Apple augmentera les prix avec les iPhone 15 Pro. L’information a déjà fait parler d’elle et c’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui avec les informations de l’analyste Dan Ives de la banque d’investissement Wedbush.

Selon ses dires, Apple ne va pas toucher aux prix des iPhone 15 et 15 Plus. En revanche, le fabricant reverrait les tarifs à la hausse pour les iPhone 15 Pro et Pro Max. Lui aussi évoque 100 dollars supplémentaires, signifiant que l’iPhone 15 Pro débuterait à 1 099 dollars, là où l’iPhone 14 Pro commence à 999 dollars. La fameuse barre des 1 000 dollars serait donc dépassée. Pour l’iPhone 15 Pro Max, ce serait 1 199 dollars contre 1 099 dollars pour l’iPhone 14 Pro Max.

En France, l’iPhone 14 Pro débute à 1 329 euros et l’iPhone 14 Pro Max à 1 479 euros. Si l’on part du principe que la hausse sera de 100 euros chez nous, les iPhone 15 Pro et Pro Max coûteront respectivement 1 429€ et 1 579 euros.

Dan Ives assure qu’il y aura des promotions considérables de la part des opérateurs américains dans les mois à venir. Ces initiatives sont susceptibles de stimuler les ventes de l’iPhone 15, en compensant la résistance potentielle liée à l’augmentation du prix. Il a également souligné que 25% des 1,2 milliard d’utilisateurs d’Apple n’ont pas mis à niveau leur appareil depuis plus de quatre ans. Cela indiquerait une demande qui pourrait conduire à ce que l’analyste appelle un « mini super cycle ».

Peut-on s’attendre à des promotions notables chez les opérateurs français pour les iPhone 15 Pro ? Difficile de répondre en l’état. Mais si l’on se base sur les années passées, la réponse sera non. Quelques-uns, comme Sosh, proposent quelques dizaines d’euros en moins sur les iPhone au lancement, mais ça s’arrête là.