La prochaine mise à jour watchOS 26 introduit un nouveau geste de poignet qui permet aux utilisateurs de rejeter rapidement les notifications d’un simple mouvement de l’avant bras. En tournant simplement le poignet vers l’avant puis en le ramenant, il est désormais possible de rejeter des notifications et appels, de couper des alarmes et minuteurs, ou encore de revenir au cadran de la montre sans toucher l’écran. Cette fonctionnalité repose sur l’accéléromètre, le gyroscope et un modèle d’apprentissage automatique intégré à la montre, mais elle est malheureusement réservée aux modèles récents, dont l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch 10 et l’Apple Watch Ultra 2.

En plus de ce nouveau geste, watchOS 26 adopte le design revisité Liquid Glass d’Apple et propose une intégration renforcée d’Apple Intelligence. Une nouvelle fonction appelée Workout Buddy offre des encouragements personnalisés et parlés pendant l’entraînement, tandis que l’app Exercice bénéficie d’une interface repensée et de playlists musicales adaptées au type d’activité et aux goûts de l’utilisateur. La traduction instantanée dans Messages fait également son apparition. watchOS 26 est actuellement disponible pour les développeurs, et une bêta publique sera lancée le mois prochain via le programme Apple Beta Software.