Apple s’apprête à annoncer les iPhone 15, mais nous avons déjà le droit aux rumeurs concernant les iPhone 16 Pro et Pro Max de 2024, avec notamment le support du Wi-Fi 7 et d’un capteur photo ultra grand-angle de 48 mégapixels si l’on en croit les informations de l’analyste Jeff Pu.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max supportent le Wi-Fi 6. Apple va passer au Wi-Fi 6E avec les iPhone 15 Pro et Pro Max. Et l’année prochaine, ce serait donc le Wi-Fi 7 pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Les appareils supportant le Wi-Fi 7 peuvent envoyer et recevoir des données simultanément sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ce qui se traduit par des débits plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Grâce à des technologies telles que le 4K QAM, le Wi-Fi 7 devrait offrir des vitesses de transfert de plus de 40 Gb/s, soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6E.

Côté photo, Apple proposerait un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les iPhone 14 Pro. On a retrouve déjà 48 mégapixels, mais uniquement sur le capteur principal. Apple passerait donc un cap cette fois-ci.

En parlant de l’iPhone 14 Pro, Apple utilise la technologie pixel binning pour fusionner les données de quatre pixels du capteur d’image en un « super pixel » pour améliorer les prises de vue dans des conditions de faible luminosité. Avec l’iPhone 16 Pro, Apple proposerait aussi cette technologie avec le capteur ultra grand-angle. En théorie, cela signifie qu’il y aura la possibilité de prendre des photos ProRAW avec l’ultra grand-angle.