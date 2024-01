Ming Chi Kuo a décidément beaucoup de choses à nous dire en ce 4 janvier 2024. L’analyste s’est épanché longuement sur sa page de blog Medium et a détaillé les composants photo qui embarqueront dans la prochaine gamme d’iPhone 16… et même d’iPhone 17. On apprend ainsi que l’iPhone 16 Pro disposera d’une capteur ultra Wide de 48 mégapixels (l’information n’est pas nouvelle en soi), et que ce capteur sera aussi capable de capter plus de lumière, ce qui est un avantage pour les clichés capturés en conditions de faible luminosité. On notera ci que les iPhone 14 Pro, iPhone 15 et iPhone 15 Pro disposent déjà d’un capteur principal de 48 mégapixels qui utilise le « pixel binning » pour des clichés améliorée en basse lumière, mais l’iPhone 16 Pro disposerait donc aussi de 48 mégapixels sur l’objectif ultra wide, ce dernier ne dépassant pas 12 mégapixels sur l’iPhone 15 Pro.

L’iPhone 16 Pro pourra aussi capturer des clichés ProRAW en 48 mégapixels dans le mode Ultra Wide. Pour rappel, la première rumeur d’un capteur ultra Wide 48 MPx sur l’iPhone 16 Pro avait été lâchée l’an dernier par l’analyste Jeff Pu d’International Securities, une fuite qui a ensuite rebondi sur le site chinois de microblogging Weibo.