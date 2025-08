La Maison Blanche a dévoilé un partenariat avec plus de 60 entreprises technologiques et de santé, dont Apple, pour transformer la gestion des données médicales aux États-Unis. Cette initiative vise à créer une expérience de santé « plus intelligente, sécurisée et personnalisée ».

Un framework pour partager les données de santé

Menée par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), l’Office for Civil Rights et l’Assistant Secretary for Technology Policy, cette initiative aux États-Unis repose sur deux axes majeurs. Premièrement, elle promeut un nouveau framework d’interopérabilité du CMS qui facilite le partage des informations entre patients et prestataires. Deuxièmement, elle vise à développer des outils personnalisés pour donner aux patients les ressources nécessaires à de meilleures décisions de santé.

Ce framework technique guide les applications, dossiers médicaux électroniques (DME) et réseaux dans l’échange de données, offrant aux patients un meilleur contrôle sur leurs informations médicales.

Plus de 60 entreprises, dont Apple, Google, OpenAI (ChatGPT), Amazon et Samsung, se sont engagées à développer des outils autour de ce framework. Une trentaine d’entre elles créeront des applications grand public dans les prochains mois, axées sur la gestion du diabète et de l’obésité, l’utilisation d’assistants IA conversationnels pour vérifier des symptômes ou planifier des rendez-vous et des solutions pour remplacer les formulaires papier par des enregistrements numériques. Apple participera notamment à l’initiative « kill the clipboard » (tuer le porte-bloc), aux côtés de CVS Health, Google, Zocdoc et autres, pour numériser les processus d’admission et éliminer les formulaires papier.

Un engagement volontaire aux résultats attendus

Ce partenariat, bien que volontaire, engage les entreprises à produire des résultats concrets d’ici le premier trimestre 2026, selon le CMS. Les patients auront un accès simplifié à leurs données de santé, utilisables à travers différents prestataires et applications. Toutefois, les conséquences pour les entreprises qui ne respecteraient pas leurs engagements restent floues. Avec des acteurs majeurs comme Apple impliqués, cette initiative pourrait redéfinir l’accès aux soins et la gestion des données médicales, renforçant la place de la technologie dans la santé personnalisée.