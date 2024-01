L’analyste spécialiste d’Apple Ming Chi Kuo croit savoir de bonnes sources que l’iPhone 17 (donc le nouveau modèle qui sortira l’an prochain) disposera d’un capteur frontal à la résolution 24 mégapixels. Ce capteur frontal gagnerait en outre une lentille supplémentaire, et l’on peut supposer que ce gros bond en avant améliorera plus que sensiblement la qualité des selfies capturés avec l’iPhone 17. L’analyste précise en outre que cette amélioration concernera aussi bien l’iPhone 17 et 17 Plus que l’iPhone 17 Pro et Pro Max (une fois n’est pas coutume donc…).

Pour rappel, l’iPhone 16 disposerait d’un capteur arrière de 48 mégapixels et d’un capteur périscopique permettant de réaliser un zoom optique jusqu’au grossissement 5x. Apple semble ainsi se rapprocher des standards « photo » du monde Android, même si certains modèles Android haut de gamme disposent déjà de capteurs dépassant les 100 mégapixels ! Mais après tout, le nombre de pixels n’est pas l’unique critère à prendre en compte pour la qualité d’un cliché. Un capteur a grosse résolution mais trop petit peu même générer des photos bruitées, qu’il faudra corriger numériquement.