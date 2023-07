Le Wi-Fi 6E devrait bien débarquer sur les iPhone 15, mais attention : ce serait uniquement disponible sur les modèles Pro. L’information avait déjà été évoquée et elle se confirme cette semaine.

Les analystes Blayne Curtis et Tom O’Malley de la banque Barclays ont questionné leurs sources au sein des fournisseurs d’Apple qui confirment la présence du Wi-Fi 6E sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. En revanche, Apple resterait avec le Wi-Fi 6 avec les iPhone 15 et 15 Plus. Cette norme est présente sur les iPhone 14.

Le Wi-Fi 6 fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, tandis que le Wi-Fi 6E fonctionne également sur la bande 6 GHz pour une plus grande largeur de bande. Le Wi-Fi 6E offre des vitesses sans fil plus rapides, une latence plus faible et moins d’interférences, à condition qu’un appareil compatible soit connecté à un routeur Wi-Fi 6E. En France, certains opérateurs proposent un tel support, dont Orange (Livebox) et Bouygues Telecom (Bbox).

Voici les appareils Apple qui proposent, à date, le support du Wi-Fi 6E :

MacBook Pro (14 pouces, 2023) ou MacBook Pro (16 pouces, 2023)

Mac mini (2023)

Mac Studio (2023)

Mac Pro (2023)

iPad Pro 11 pouces (4e génération) ou iPad Pro 12,9 pouces (6e génération)

En toute logique, Apple annoncera les iPhone 15 en septembre à l’occasion d’une keynote dédiée.