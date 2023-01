Le support du Wi-Fi 6E sera de la partie avec les iPhone 15, mais seuls les modèles Pro et Pro Max pourront en profiter selon un document interne d’Apple qui a fuité. La fuité vient d’Unknownz21, qui avait déjà dévoilé des informations sur les iPhone 14 et qui avait obtenu une copie d’iOS 14 avant la disponibilité officielle.

Le document montre l’architecture des antennes, avec D8x qui fait référence aux iPhone 15 Pro et D3y qui concerne les modèles non-Pro. On apprend que seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max supportent le Wi-Fi 6E, là où les modèles non-Pro devront se contenter du Wi-Fi 6. Celui-ci est déjà disponible sur les iPhone existants.

Le Wi-Fi 6E offre les caractéristiques et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de transfert plus rapides, le tout étendu avec la bande de 6 GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace aérien que le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui permet d’augmenter la bande passante et de réduire les interférences.

D’autres documents obtenus par le leaker confirment aussi que seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max auront le droit à la nouvelle puce A17 avec la gravure en 3 nm. Cela signifie plus de puissance et une meilleure autonomie. Pour leur part, les modèles non-Pro se contenteront de la puce A16 avec une gravure en 5 nm que l’on retrouve déjà dans les iPhone 14 Pro. Aussi, les iPhone 15 non-Pro n’auront pas le droit aux nouveaux boutons de volume avec un système de retour haptique. Ils garderont les boutons mécaniques selon les documents.