Les iPhone 15 Pro sont bien partis pour ne plus avoir de boutons mécaniques, et proposer à la place un système de retour haptique. L’analyste Ming-Chi Kuo l’avait annoncé en octobre et un fournisseur d’Apple l’avait suggéré en novembre. Aujourd’hui, Kuo assure que c’est toujours d’actualité.

Ainsi, les iPhone 15 Pro auront des boutons de volume et d’allumages avec un retour haptique. Autrement dit, ce sera la fin des boutons de volume et d’allumage mécaniques. La surface sera plate et le téléphone enverra un retour haptique pour donner la sensation à l’utilisateur qu’il appuie bien sur quelque chose. Le système est similaire au bouton Home sur les iPhone 7 et 8.

Selon Kuo, ce changement pour les boutons pourrait également arriver sur d’autres produits haut de gamme d’Apple si le public apprécie le fonctionnement. Il ne précise pas quels sont les produits haut de gamme en question, mais il s’agit sûrement de l’iPad Pro et peut-être de l’Apple Watch. À voir par ailleurs si les futurs iPhone non-Pro vont également adopter ce format.

Kuo précise également que Cirrus Logic est le grand vainqueur avec la fin des boutons mécaniques sur les iPhone 15 Pro puisque le groupe fournit le circuit intégré du contrôleur de Taptic Engine. Apple se fournit exclusivement chez lui pour ce composant.