Cirrus Logic, un fournisseur d’Apple, semble confirmer que l’iPhone 15 Pro n’aura plus de boutons mécaniques, comme l’a déjà révélé récemment Ming-Chi Kuo. Cela concerne les boutons de volume, ainsi que celui pour l’allumage.

Dans une lettre adressée à ses actionnaires, Cirrus Logic déclare continuer à « s’engager avec un client stratégique » (comprendre : Apple) et prévoit de « commercialiser l’année prochaine un nouveau composant HPMS dans les smartphones ». HPMS fait référence aux puces à signaux mixtes hautes performances du fournisseur, et celles-ci comprennent des pilotes qui sont utilisés pour le Taptic Engine présent dans les iPhone.

John Forsyth, le patron de Cirrus Logic, a également évoqué le sujet en indiquant que le composant en question arriverait au cours du second semestre de 2023. Cela tombe bien, c’est justement à cette période (septembre) que les iPhone 15 (Pro) doivent voir le jour. Les analystes Blayne Curtis et Tom O’Malley de la banque Barclays pensent en tout cas qu’il y a bien un lien.

À quoi s’attendre concrètement ? L’idée est que les iPhone 15 Pro devraient adopter un format similaire à celui du bouton Home de l’iPhone 7. Celui-ci était capacitif. Cela signifie qu’un appui dessus ne faisait rien quand le téléphone était éteint. Par contre, il y avait un retour haptique quand le téléphone était allumé afin de donner l’impression à l’utilisateur qu’il appuyait sur un bouton physique. L’histoire se répéterait donc avec les iPhone 15 Pro, sauf que cela concernerait ici les boutons de volume et celui d’allumage.

Pourquoi ce choix ? Il est possible veuille améliorer la résistance à l’eau et limiter le nombre de composants pouvant s’user avec le temps. Cela étant dit, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus garderaient les boutons mécaniques.