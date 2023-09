Les iPhone 16 et 16 Plus de 2024 auront le droit à la puce A17. Mais Apple ne proposera pas la puce A17 Pro que l’on retrouve actuellement dans les iPhone 15 Pro et Pro Max. Il y aura des différences pour réaliser des économies.

Une puce A17 non-Pro pour les iPhone 16

Un utilisateur sur Weibo, qui affirme être un expert en circuits intégrés ayant 25 ans d’expérience sur les processeurs Pentium d’Intel, avait déjà évoqué le sujet au mois de juin. Il réitère aujourd’hui en assurant qu’Apple compte mettre en place le projet dès 2024.

La puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro est fabriquée à l’aide du procédé N3B de TSMC, mais Apple aurait l’intention de passer au procédé N3E, moins coûteux, pour la puce A17 standard conçue pour les iPhone 16 et 16 Plus. De fait, ce sera la première fois qu’Apple conçoit une puce spécifiquement pour ses iPhone non-Pro. Les années précédentes, la société se contentait de doter l’ensemble de la gamme de la même puce avant de décaler d’un an entre les modèles standard et Pro à partir de l’iPhone 14.

N3B est le procédé en 3 nm original de TSMC créé en partenariat avec Apple. N3E, en revanche, est le procédé plus simple et moins cher que la plupart des autres fabricants de smartphones utiliseront. Il comporte moins de couches EUV (lithographie extrême ultraviolet) et une densité de transistors plus faible que le N3B, ce qui se traduit par une efficacité moindre. Le N3B est également prêt pour la production de masse depuis plus longtemps que le N3E, mais son rendement est beaucoup plus faible. Le N3B a été conçu comme un nœud d’essai et n’est pas compatible avec les procédés ultérieurs de TSMC, notamment le N3P, le N3X et le N3S, ce qui signifie qu’Apple devra revoir la conception de ses futures puces pour tirer parti des innovations de TSMC.

Il faut savoir qu’Apple avait au départ l’intention d’utiliser le N3B pour la puce A16 des iPhone 14 Pro. Mais le groupe est finalement revenu sur le N4 parce qu’il n’était pas prêt à temps.