Les iPhone 15 Pro et Pro Max embarqueront la puce A17, et Apple prévoirait un changement de technologie en cours de route afin de réduire les coûts, si l’on en croit une nouvelle rumeur venant de Weibo.

Apple voudrait changer de technologie

L’A17 sera la première puce d’Apple assemblée avec un processus de gravure en 3 nm, ce qui permettra d’améliorer les performances et l’efficacité (autonomie) par rapport à la technique en 5 nm utilisée pour les puces A14, A15 et A16. La version initiale de la puce A17 serait fabriquée selon le procédé N3B de TSMC, mais Apple aurait prévu de passer la puce au procédé N3E dans le courant de l’année prochaine. Il s’agirait d’une mesure de réduction des coûts qui pourrait se faire au détriment de l’efficacité.

N3B est le nœud 3 nm original de TSMC créé en partenariat avec Apple. N3E, en revanche, est le nœud plus simple et plus accessible que la plupart des autres clients de TSMC utiliseront. Il comporte moins de couches EUV (lithographie extrême ultraviolet) et une densité de transistors plus faible que le N3B, ce qui se traduit par des compromis en matière d’efficacité. Mais dans le même temps, le processus peut offrir de meilleures performances. Le N3B est également prêt pour la production de masse depuis plus longtemps que le N3E, mais son rendement est beaucoup plus faible.

Le N3B a été conçu comme un nœud d’essai et n’est pas compatible avec les processus ultérieurs de TSMC, notamment le N3P, le N3X et le N3S, ce qui signifie qu’Apple devra revoir la conception de ses futures puces pour tirer parti des avancées de TSMC.

Il est vrai qu’un changement de technologie en cours de route peut surprendre. Doit-on réellement s’attendre à ce que les iPhone 15 Pro produits en 2023 ne soient pas exactement les mêmes que ceux produits l’an prochain ? Un scénario possible est qu’Apple fasse le changement avec la puce A18 des iPhone 16 Pro et non l’A17. Mais cela reste à confirmer.