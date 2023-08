Les iPhone 15 Pro et Pro Max embarqueront la nouvelle puce A17 qui aura la particularité d’avoir une gravure en 3 nm. Mais selon The Information, TSMC, qui s’occupe de la production de la puce, ne va pas facturer à Apple les modèles défectueux.

La mise en place d’une technologie de puce améliorée comme la gravure avec un processus de gravure en 3 nm implique la production d’un grand nombre de puces défectueuses jusqu’à ce que le système de fabrication soit bien rodé. TSMC ne facture à Apple que les « puces connues et bonnes », sans frais pour les modèles défectueux.

Cet accord permettrait à Apple d’économiser des milliards de dollars sur les coûts liés à la mise au point d’un nouveau processus de fabrication. Dans le même temps, TSMC gagne suffisamment grâce à Apple, son principal client, pour qu’il soit financièrement intéressant d’assumer le coût de la production de puces défectueuses. En retour, TSMC est en mesure d’améliorer son processus de fabrication de puces 3 nm avant d’ouvrir les commandes à d’autres fabricants qu’Apple.

The Information ajoute que le processus de fabrication de puces en 3 nm de TSMC a enregistré des taux de rendement compris entre 70% et 80%. En d’autres termes, entre 20% et 30% des puces sont défectueuses. Mais au vu de l’accord, Apple n’a pas à payer les modèles inutilisables.

Lorsque les problèmes de production et de rendement liés à la fabrication s’amélioreront et que d’autres groupes adopteront la technologie, TSMC pourra exiger des prix plus élevés.