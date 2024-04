Apple devrait proposer de nouveaux coloris cette année avec l’iPhone 16 Plus, au point de proposer sept variantes. Ce serait deux de plus par rapport à l’iPhone 15 Plus.

Si l’on en croit une information du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, l’iPhone 16 Plus sera disponible avec les coloris suivants : bleu, rose, jaune, vert, noir, blanc et violet. Les deux nouveaux coloris seraient donc blanc et violet. Quant aux cinq autres, il n’est pas précisé s’il s’agira exactement des mêmes choix ou si Apple proposera de petites variantes avec une nouvelle finition.

Un élément intéressant de la fuite est qu’elle semble uniquement concerner l’iPhone 16 Plus et uniquement ce modèle. Ce serait pour le coup étonnant, sachant qu’Apple regroupe généralement l’iPhone standard et le modèle Plus, puis le modèle Pro et le modèle Pro Max.

En ce qui concerne les iPhone 16 Pro justement, les rumeurs suggèrent qu’ils pourraient être proposés dans les nouvelles couleurs titane en noir et en rose. Le coloris titane bleu, qui est disponible sur les iPhone 15 Pro, serait supprimé avec les iPhone 16 Pro au profit de la nouvelle couleur rose. Par ailleurs, le coloris noir, qui serait similaire à la couleur de l’iPhone 14 Pro, remplacerait le modèle titane noir.

Les coloris titane naturel et titane blanc seraient également légèrement différents sur les iPhone 16 Pro. Le titane naturel aurait une teinte plus grise. Quant au titane blanc, il ressemblerait davantage à un « blanc argenté », similaire à la version argent de l’iPhone 14 Pro.