Ça se précise un peu plus pour les différents coloris des iPhone 16 et 16 Pro. L’analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien renseigné au sujet d’Apple, fait savoir qu’il y aura des changements par rapport aux iPhone 15.

Les iPhone 16 Pro et Pro Max seraient disponibles en noir, blanc ou argent, gris et rose. Ainsi, le modèle titane bleu apparu avec l’iPhone 15 Pro ne serait plus disponible avec la prochaine génération et serait remplacé par le modèle rose. Cela rejoint une précédente rumeur à ce sujet.

Pour ce qui est des iPhone 16 et 16 Plus, Apple proposerait les coloris noir, vert, rose, bleu et blanc. Ainsi, le modèle blanc viendrait succéder au modèle jaune qui est disponible avec l’iPhone 15. Mais tous les autres coloris existants devraient faire leur retour avec les nouveaux smartphones.

Dans la foulée, Kuo indique qu’Apple pourrait profiter du lancement des iPhone 16 pour renommer certains coloris. Par exemple, l’iPhone 12 avait le coloris « blanc » puis l’iPhone 13 avait le coloris « lumière stellaire » qui était similaire.

Enfin, Kuo dit qu’Apple pourrait bien ajuster le ton des couleurs. Par exemple, le bleu de l’iPhone 16 pourrait être un peu plus foncé ou un peu clair que le bleu de l’iPhone 15.

Apple devrait en toute logique annoncer ses nouveaux iPhone au mois de septembre, avec une commercialisation dans la foulée.