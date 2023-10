Les iPhone 16 Pro et Pro Max de 2024 embarqueraient le modem Snapdragon X75 de Qualcomm, ce qui leur permettra de supporter la 5G Advanced. L’information vient de l’analyste Jeff Pu dans une note partagée cette semaine.

Les iPhone 16 Pro et Pro Max auraient donc le modem Snapdragon X75, mais les iPhone 16 et 16 Plus resteraient avec le modem Snapdragon X70. Apple utilise ce dernier dans tous les iPhone 15. Il y aurait donc une différence l’année prochaine avec tous les modèles qui ne seraient pas au même niveau. Cela marque un changement de stratégie par rapport aux choix d’Apple les années passées.

Le Snapdragon X75 propose différentes avancées technologiques pour des vitesses de téléchargement et d’envoi en 5G plus rapides que celles du X70. Il est question d’un débit 10 fois plus rapide si les conditions le permettent. Aussi, l’émetteur-récepteur 5G (ondes millimétriques et sous les 6 GHz) du modem occupe 25% d’espace en moins sur le circuit imprimé et consomme jusqu’à 20% d’énergie en moins.

Un élément notable ici est le support de la 5G Advanced. Certains parlent parfois de « vraie 5G » parce que les réseaux sont réellement 5G ici. Avec la 5G actuelle, c’est plus une amélioration du réseau 4G qu’autre chose. D’autre part, il faut s’attendre à des améliorations du côté de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique (machine learning).

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple prépare son propre modem 5G. Mais plusieurs problèmes sont rencontrés et la puce ne devrait pas être lancée avant 2025 au plus tôt. Apple a dans le même temps étendu son accord avec Qualcomm jusqu’en 2026 pour utiliser ses modems 5G.