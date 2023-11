L’iPhone 16 Pro connaît aujourd’hui sa première fuite de composants en images, puisque l’on retrouve des photos de la nouvelle batterie. On peut voir un format différent et une capacité un peu plus importante que celle de l’iPhone 15 Pro.

La fuite, venant du leaker Kosutami, montre ce qui est annoncé comme étant un prototype de la batterie de l’iPhone 16 Pro avec une capacité de 3 355 mAh. En comparaison, celle de l’iPhone 15 Pro a une capacité de 3 274 mAh. Le gain d’une génération à l’autre est donc assez léger, avec seulement 2,4%.

Le plus intéressant est le design général avec un nouveau connecteur et le passage d’une batterie avec une feuille d’aluminium noire, comme celle utilisée sur tous les modèles d’iPhone jusqu’à présent, à une coque en métal dépoli. Ce changement améliore l’efficacité thermique de la batterie, sans incidence notable sur le poids du composant. L’Apple Watch était équipée de batteries à boîtier noir, mais à partir de l’Apple Watch Series 7 de 40 mm, Apple a commencé à adopter des coques métalliques pour améliorer l’efficacité thermique.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL

— Kosutami (@KosutamiSan) November 20, 2023