Les première rumeurs concernant un projet secret d’Apple sur des batteries au graphène remontent à 2016, mais depuis, on n’en avait plus entendu parler. Le graphène refait donc son grand retour via une fuite à prendre évidemment avec toutes les pincettes d’usage : Apple envisagerait sérieusement de remplacer le dissipateur thermique en cuivre de l’iPhone 15 par une solution de graphène pour l’iPhone 16 ! Ce changement notable permettrait de résoudre les quelques programmes de surchauffe constatés sur certains modèles d’iPhone 15. Le graphène doit ses propriétés de dissipation thermique à sa structure particulière, soit un cristal bidimensionnel d’atomes de carbone répartis régulièrement sur un réseau hexagonal en forme de nid d’abeilles.

Le rebond de cette rumeur cadre aussi assez bien avec certains brevets déposés par Apple, dont un datant de 2017 qui porte sur une nouvelle technologie de transfert thermique à l’intérieur d’un appareil portable. Le brevet indique que le dissipateur de chaleur de l’appareil est composé de graphène. Reste à voir jusqu’à quel point ce changement de composant permettrait de réduire la température à l’intérieur de l’iPhone. L’enjeu reste important sachant que les processeurs Ax sont extrêmement performants, au point qu’il est quasiment impossible d’exploiter cette puissance sur la durée à cause justement du fort dégagement de chaleur.