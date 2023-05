Les récentes rumeurs ont déjà dévoilé que les iPhone 16 Pro et Pro Max auront le droit à des écrans plus grands. L’analyste Ross Young avait évoqué les tailles de 6,3 et 6,9 pouces. Aujourd’hui, le leaker Unknownz21 (URedditor) confirme l’information avec ses propres sources.

Le leaker indique que l’iPhone 16 Pro (qui a pour nom de code D93 chez Apple) aura un écran de 6,3 pouces. Pour l’iPhone 16 Pro Max (qui a pour nom de code D94), ce sera 6,9 pouces. « La zone d’affichage réelle est un peu plus petite », précise le leaker. En comparaison, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont respectivement des dalles de 6,1 et 6,7 pouces.

Dans un autre tweet, le fuiteur dit qu’il voulait au départ dévoiler les dimensions exactes, mais il a préféré ne pas le faire « par précaution », ajoutant qu’il ne veut pas se faire avoir comme l’a été Analyst941. Ce leaker a récemment partagé une date de sortie pour Final Cut Pro, mais ce n’était pas la bonne. Il s’avère qu’Apple avait partagé la fausse date avec la source d’Analyst941 (qui s’avère être sa sœur) pour trouver la taupe parmi les employés. La source a depuis été licenciée.

Pour revenir à Unknownz21, il confirme que l’objectif périscopique sera disponible sur les iPhone 16 Pro et Pro Max, là il sera réservé à l’iPhone 15 Pro Max cette année. L’information était déjà connue.