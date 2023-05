Les iPhone 16 auront le droit à des écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces. Mais attention : cela concernera uniquement les modèles Pro et Pro Max. En effet, l’analyste Ross Young fait savoir que les modèles non-Pro resteront avec les tailles de 6,1 et 6,7 pouces.

Ross Young avait déjà évoqué les écrans de 6,3 et 6,9 pouces pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Il indique aujourd’hui à MacRumors que ces tailles seront bien réservées aux modèles Pro.

Il n’y a jamais eu d’iPhone avec un écran aussi grand. Le plus grand est celui que nous avons maintenant avec l’iPhone 14 Pro Max et sa dalle de 6,7 pouces. Ce sera également le cas cette année avec l’iPhone 15 Pro Max. Il faut donc s’attendre à des évolutions dès 2024 avec les iPhone 16 et plus particulièrement les modèles Pro.

Naturellement, plusieurs questions peuvent se poser. Doit-on s’attendre à d’autres différences notables entre les Pro et non-Pro ? Il y en a déjà aujourd’hui, comme le fait que les modèles Pro ont les dernières puces en date d’Apple, là où les non-Pro ont la génération précédente. Aussi, la hausse de la taille de l’écran va-t-elle se traduire par une hausse de prix ? Apple propose l’iPhone 14 Pro à partir de 1 329 euros et l’iPhone 14 Pro Max à partir de 1 479 euros. Autre question : le design général va-t-il évoluer sur la gamme Pro ? C’est une possibilité, mais le sujet n’est pas évoqué pour l’instant.