Le leaker Analyst941 a partagé plusieurs informations sur iOS 17 et d’autres produits d’Apple, comme l’iPhone 15, au fil des dernières semaines. Il avait également dévoilé des détails sur la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro avant l’officialisation par Apple. Apple a bien compris qu’un employé partageait des informations avec l’extérieur, alors que ce n’est pas autorisé. Il se trouve qu’Apple a trouvé la taupe.

Apple a trouvé la source d’un leaker

Analyst941 a fermé son compte Twitter et a publié un message sur les forums de MacRumors (c’est là qu’il postait en premier les fuites avant de basculer sur Twitter) :

Ceci est mon dernier message à tous. Je ne serai plus là, mais vous méritez un adieu digne de ce nom. Je ne veux pas donner trop de détails pour l’instant en raison de la légalité des choses – mais un coup monté en plusieurs étapes a fait que ma sœur a été licenciée d’Apple et, malheureusement, je crains qu’une action en justice ne soit ensuite intentée contre nous deux, séparément.

Comme nous pouvons le voir, sa source n’était autre que sa sœur, une employée chez Apple. Il n’est pas précisé quel était son poste. Il indique toutefois que sa récente fuite au sujet de Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad semble avoir permis à Apple de trouver la taupe. Le leaker avait évoqué les deux applications avec une sortie pour 2024 en ce qui concerne Final Cut Pro et 2025 pour Logic Pro. Il se trouve qu’Apple a annoncé hier les deux applications et elles seront disponibles au téléchargement dès le 23 mai.

Il semblerait qu’un cadre d’Apple a volontairement donné une fausse date à l’employée pour voir si elle allait la communiquer à son frère. Elle l’a fait et Analyst941 a dévoilé le créneau sur Twitter.

Il est possible que l’employée était dans l’équipe du logiciel. En effet, plusieurs fuites ont concerné iOS 17, watchOS 10 et plus encore. Il y a également eu des fuites pour l’iPhone 15, comme le bouton Action. Mais cette fuite est probablement liée au fait qu’il faut développer la fonction au niveau d’iOS pour que le bouton Action puisse avoir plusieurs actions selon la façon d’appuyer dessus. Et qui dit fonctionnalité à développer dit équipe chargée du logiciel.